MONTRÉAL — Les Alouettes ont fait chou blanc: la Ligue canadienne de football a dévoilé aujourd’hui l’identité de sa 56e équipe d’étoiles, où aucun joueur de la formation montréalaise n’a été sélectionné.

En tout, 27 joueurs ont été sélectionnés par les entraîneurs-chefs de la LCF, ainsi que des membres de l’association des chroniqueurs de football du Canada (ACFC).

De ces 27 joueurs, 18 proviennent de l’Association Ouest, dont cinq des Blue Bombers de Winnipeg et des Lions de la Colombie-Britannique, les équipes les mieux représentées, avec les Tiger-Cats de Hamilton. Les Roughriders de la Saskatchewan et le Rouge et Noir d’Ottawa ont vu quatre de leurs représentants honorés, tandis que les Stampeders de Calgary, les champions de la coupe Grey, ont vu trois de leurs joueurs sélectionnés, dont le quart-arrière Bo Levi Mitchell.

L’autre joueur provient des Eskimos d’Edmonton.

Voici la liste des joueurs sélectionnés pour 2018:

Quart-arrière:

Bo Levi Mitchell, Stampeders de Calgary

Demi offensif:

Andrew Harris*, Blue Bombers de Winnipeg

Receveurs:

D’haquille Williams, Eskimos d’Edmonton

Brandon Banks, Tiger-Cats de Hamilton

Brad Sinopoli*, Rouge et Noir d’Ottawa

Luke Tasker, Tiger-Cats de Hamilton

Bryan Burnham, Lions de la Colombie-Britannique

Centre:

Matthias Goossen*, Blue Bombers de Winnipeg

Gardes:

Brandon Revenberg*, Tiger-Cats de Hamilton

Brendon LaBatte*, Roughriders de la Saskatchewan

Bloqueurs:

Stanley Bryant, Blue Bombers de Winnipeg

SirVincent Rogers, Rouge et Noir d’Ottawa

Ailiers défensifs:

Willie Jefferson, Roughriders de la Saskatchewan

Charleston Hughes, Roughriders de la Saskatchewan

Plaqueurs:

Micah Johnson, Stampeders de Calgary

Davon Coleman, Lions de la Colombie-Britannique

Secondeurs:

Adam Bighill, Blue Bombers de Winnipeg

Alex Singleton*, Stampeders de Calgary

Secondeur (couverture):

Don Unamba, Tiger-Cats de Hamilton

Demis de coin:

Delvin Breaux, Tiger-Cats de Hamilton

Anthony Orange, Lions de la Colombie-Britannique

Demis défensifs:

Ed Gainey, Roughriders de la Saskatchewan

T.J. Lee, Lions de la Colombie-Britannique

Maraudeur:

Taylor Loffler*, Blue Bombers de Winnipeg

Botteur de précision:

Lewis Ward*, Rouge et Noir d’Ottawa

Botteur de dégagement:

Ty Long, Lions de la Colombie-Britannique

Spécialiste des retours:

Diontae Spencer, Rouge et Noir d’Ottawa

*: dénote un joueur canadien.