SEATTLE — La Ligue nationale de hockey a fait de la «Cité émeraude» le 32e membre de son club sélect en octroyant à Seattle une franchise d’expansion, mardi, à la suite de l’approbation de sa candidature par son Bureau des gouverneurs. Cette décision donne à Seattle l’équipe qui lui manquait en sport majeur d’hiver et place le hockey dans un marché où la LNH est convaincue qu’il pourra prospérer.

Voici en six points ce qu’il y a à savoir au sujet de cette décision:

Pourquoi Seattle?

Seattel est le plus important marché américain qui n’est pas doté d’une équipe de la LNH ou de la NBA. Son économie a explosé au cours de la dernière décennie, soit depuis le départ des SuperSonics vers Oklahoma City. Les revenus sont disponibles à Seattle et on brûlait d’envie de les dépenser sur un nouveau club. Une campagne de vente d’abonnements au printemps a dû être stoppée après qu’on eut recueilli plus de 33 000 dépôts.

Où jouer?

L’aréna du Seattle Centre — le KeyArena — subit actuellement une cure de jouvence de 700 millions $ US entièrement payée par des fonds privés. Érigé pour l’Exposition universelle de 1962, il a accueilli l’équipe de la NBA, du hockey mineur et des milliers de concerts et événements. Son toit est désigné élément architectural historique, ce qui complique les travaux. Mais ce sera un tout nouvel aréna sous un ancien toit. L’aréna accueillera 17 4000 spectateurs en configuration hockey et sa réfection est faite avec pour objectif de ramener une équipe de basketball.

Quand l’équipe jouera?

À compter de la saison 2021-22. Seattle aurait adoré se lancer dès 2020-21, mais les rénovations de l’aréna pourraient ne pas être terminées et personne ne veut courir ce risque. Les travaux préliminaires ont commencé quand l’Oak View Group et la municipalité ont signé une entente, en septembre. Les gros travaux pourront maintenant être lancés. On doit creuser afin de faire de la place à un aréna moderne sous ce toit.

Le risque d’un conflit de travail dans la LNH jette aussi ombrage au projet: les propriétaires comme les joueurs peuvent choisir en septembre 2019 de se retirer de l’actuelle convention collective un an plus tard, soit juste avant le début de la saison 2020-21.

Le nom? Les couleurs? Le logo?

Bonne chance si vous voulez obtenir quelque information que ce soit des propriétaires au sujet de l’éventuel nom de la franchise. Ils n’ont donné aucun indice, tandis que le public s’est servi d’internet pour suggérer plusieurs noms. Parmi ceux-là, les Metropolitains, Totems, Breakers, Pilots, Steelheads, Sockeyes et même le Kraken. On s’attend à ce que le nom de l’équipe soit dévoilé au début 2019. En ce qui a trait aux couleurs, encore là, rien n’a filtré. Les franchises de Seattle ont presque toutes un ton de vert dans leurs couleurs, alors ne soyez pas surpris que ce soit le cas.

Associations équilibrées?

L’addition de Seattle permettra à l’Association Ouest de compter une 16e équipe, comme l’Est. La section Centrale a sept équipes contre huit pour la Pacifique. Comme Seattle sera ajoutée à la Pacifique pour être en compétition avec Vancouver, sa plus proche rivale géographique, les Coyotes de l’Arizona seront déplacés dans la Centrale en 2021.

Vegas, 2e partie?

Les directeurs généraux de la LNH seront un peu plus méfiants lorsque viendra le temps de bâtir leur liste de protection pour le repêchage d’expansion après avoir vu Vegas atteindre la finale de la Coupe Stanley à sa première campagne. Seattle pourrait ne pas connaître le même succès instantané que les Golden Knights, mais avec la direction en place — l’entraîneur-chef et le d.g. demeurent à être nommés — ne soyez pas surpris que Seattle connaisse du succès rapidement.