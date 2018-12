NEW YORK — Adam Lowry a brisé l’impasse à 4:01 au troisième tiers et les Jets de Winnipeg ont battu les Islanders de New York 3-1, mardi.

Tous les buts du match ont été inscrits en troisième période.

Anders Lee des Islanders a fait mouche à 1:33, mais Jacob Trouba a nivelé le score à 3:39, en avantage numérique.

Seulement 22 secondes plus tard, Lowry a converti le rebond après un tir de Brandon Tenev.

Nikolaj Ehlers a complété dans un filet désert pour les Jets, qui ont remporté leurs quatre derniers matches.

Connor Hellebuyck a stoppé 27 tirs pour Winnipeg, qui concluait un séjour de trois matches à l’étranger.