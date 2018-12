PITTSBURGH — Patric Hornqvist brisé l’égalité en marquant trois buts en troisième période et les Penguins de Pittsburgh ont défait l’Avalanche du Colorado 6-3, mardi, même s’ils ont gaspillé une avance de trois buts.

Hornqvist, qui a aussi récolté une aide, a fracassé un record des Penguins en réussissant un tour du chapeau dans un intervalle de 2:47. L’ancienne marque était de 4:10 et avait été établie par Nils Ekman en 2006.

Evgeni Malkin a amassé un but et une aide, tandis que Derick Brassard et Jake Guentzel avaient aussi touché la cible en première période, offrant une avance de 3-0 aux Penguins. Kristopher Letang a été crédité de deux aides.

Tyson Barrie, qui était de retour au jeu après avoir raté quatre rencontres en raison d’une blessure au bas du corps, Carl Soderberg et Matt Nieto ont répliqué pour l’Avalanche lors du deuxième engagement.

Casey DeSmith a effectué 42 arrêts devant le filet des Penguins, qui ont vengé un revers de 6-3 encaissé face à l’Avalanche à Denver la semaine dernière. Semyon Varlamov a cédé six fois contre 32 lancers du côté de l’Avalanche.