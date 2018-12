BUFFALO, N.Y. — Auston Matthews a inscrit son deuxième but de la rencontre avec 2,7 secondes à faire en prolongation et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu les Sabres de Buffalo 4-3, mardi.

Kasperi Kapanen a laissé la rondelle en retrait à Matthews lors d’une attaque à deux contre deux et Matthews a touché la cible grâce à un lancer des poignets du côté de la mitaine.

Matthews, qui a aussi récolté une aide, totalise 15 buts en 14 matchs cette saison, lui qui a raté 14 parties en raison d’une blessure à une épaule.

Jake Gardiner a amassé un but et une aide, tandis que Patrick Marleau a aussi fait bouger les cordages pour les Maple Leafs, qui ont gagné leurs cinq dernières rencontres. Frederik Andersen a effectué 38 arrêts.

Jack Eichel a réussi un doublé du côté des Sabres, alors que Sam Reinhart a récolté un but et une aide. Rasmus Ristolainen a accumulé deux aides et Linus Ullmark a cédé quatre fois contre 30 tirs. Les Sabres ont perdu un quatrième match de suite (0-2-2) après avoir connu une séquence de 10 victoires.

William Nylander n’était pas en uniforme pour les Maple Leafs. Nylander, qui était joueur autonome avec compensation, s’est entendu avec les Leafs samedi. Il pourrait rejoindre ses coéquipiers à l’entraînement pour une première fois mercredi.