MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé mardi soir au Centre Bell entre les Sénateurs d’Ottawa et le Canadien de Montréal.

Drouin ne manque pas sa chance

Environ deux minutes après avoir été incapables de profiter d’une supériorité numérique contre la pire équipe de la LNH à court d’un homme, les joueurs du Canadien se sont repris à cinq contre cinq, lors d’un surnombre à 14:30 de la première période. Le jeu a pris naissance en territoire montréalais alors que Matthew Peca, qui était sur le point de compléter sa présence sur la patinoire, a poussé la rondelle à l’extérieur de sa zone. Ce faisant, trois joueurs des Sénateurs ont été piégés profondément en zone adverse et Max Domi a pu s’échapper à deux contre un avec Jonathan Drouin. Domi a fait preuve de patience avant de remettre la rondelle à Drouin. Le talentueux attaquant du Canadien a fait une belle feinte avant de glisser la rondelle entre les jambières de Craig Anderson pour son 10e but de la saison.

Trop, c’est comme pas assez

Les joueurs du Canadien ont amorcé la deuxième période à court d’un homme à la suite d’une punition mineure à Brendan Gallagher pour avoir retenu avec 3,4 secondes à écouler au premier vingt. Toujours aussi combatif, l’attaquant du Canadien l’a peut-être été un peu trop cette fois-ci dans son travail en échec-avant à l’endroit de Thomas Chabot, allant jusqu’à accrocher et retenir le défenseur des Sénateurs, un geste qui n’est pas passé inaperçu. Les hommes de Guy Boucher n’ont pas su profiter de leur chance pour égaler la marque malgré trois tirs sur Carey Price dont un de qualité de Brady Tkachuk avec environ dix secondes à égréner à l’avantage d’un homme.

Une rondelle papillon bafoue Price

Battu dimanche par les Sharks de San Jose, le Canadien a vu trois anciens porte-couleurs de la formation californienne unir leurs efforts pour égaler le score à 1-1 au milieu de la deuxième période médiane. Tout a commencé à la gauche de Carey Price lorsque Chris Tierney a remporté une mise en jeu face à Jesperi Kotkaniemi. La rondelle s’est immédiatement retrouvée sur la lame du bâton de Mikkel Boedker qui l’a remise à la pointe droite à Dylan DeMelo. Son tir a emprunté une trajectoire inattendue et la rondelle s’est faufilée au-dessus de la mitaine du gardien du Canadien.

Byron rate un but mais se rachète

En l’espace d’environ sept minutes en deuxième période, Paul Byron a été impliqué dans deux jeux potentiellement importants. Avec un score encore de 1-0 en faveur du Canadien, Byron a profité d’une belle passe d’Artturi Lehkonen pour se présenter seul devant Craig Anderson qui a réussi un bel arrêt à ses dépens. La rapidité et les qualités défensives de Byron ont ensuite servi la cause de Carey Price quand l’attaquant du Canadien a empêché Brady Tkachuk de manoeuvrer à sa guise en bordure du Canadien où il avait été oublié le temps de quelques secondes.

Le Canadien éclate et s’éloigne

Le Canadien et les Sénateurs se dirigeaient vers une troisième période potentiellement prometteuse jusqu’à ce que les hommes de Claude Julien explosent avec trois buts en moins de quatre minutes avant la fin du deuxième vingt. Jonathan Drouin et Max Domi ont été les initiateurs de cette pétarade lorsque Domi a marqué ses 12e et 13e de la saison sur de belles passes de Drouin, dans un intervalle de deux minutes 51 secondes. Seulement 48 secondes plus après le deuxème but de Domi, Artturi Lehkonen a profité d’une autre belle passe, celle-là de Jesperi Kotkaniemi, pour donner au Canadien une avance de 4-1 avec son cinquième de la saison et son troisième en autant de matchs.