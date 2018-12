LAS VEGAS — Nate Schmidt a marqué deux fois en fin de troisième période et les Golden Knights de Vegas ont défait les Capitals de Washington 5-3, mardi, dans une reprise de la finale de la Coupe Stanley du printemps dernier.

Schmidt, qui a aussi récolté une aide, a brisé une égalité de 3-3 en marquant son premier but de la saison avec 1:25 à faire en avantage numérique. Il a ensuite ajouté un but d’assurance dans un filet désert avec sept secondes à écouler au cadran.

Cody Eakin a récolté un but et une aide, tandis que Pierre-Édouard Bellemare et Ryan Reaves ont aussi fait bouger les cordages pour les Golden Knights, qui avaient perdu en cinq matchs en finale de la Coupe Stanley face aux Capitals à leur première campagne dans la LNH. Marc-André Fleury a réalisé 23 arrêts.

Jakub Vrana a créé l’égalité 3-3 avec son deuxième but du match à mi-chemin en troisième période. Alex Ovechkin a aussi touché la cible pour les Capitals, marquant un 20e but cette saison en seulement 27 rencontres. Braden Holtby a accordé quatre buts contre 27 tirs.

Reaves a été expulsé de la rencontre tard en deuxième période à la suite d’une mise en échec à l’endroit de l’ailier des Capitals Tom Wilson. Reaves était dans l’angle mort de son rival au moment du contact et il a écopé une punition majeure pour obstruction et une inconduite de partie pour son geste.

Wilson a semblé cogner sa tête contre la glace dans sa chute et il n’est pas revenu au jeu.