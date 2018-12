LOS ANGELES — Adin Hill a repoussé 25 tirs et les Coyotes de l’Arizona ont aussi profité de buts sur les unités spéciales pour gagner un quatrième match de suite en battant les Kings de Los Angeles 2-1, mardi.

Lawson Crouse a touché la cible en infériorité numérique en première période, tandis que Nick Schmaltz a marqué en avantage numérique en deuxième période pour les Coyotes. Ces derniers dominent la LNH avec 11 buts en infériorité numérique cette saison.

Pour sa part, Schmaltz totalise maintenant deux buts et trois aides en quatre parties depuis que les Coyotes ont acquis ses services des Blackhawks de Chicago.

Alec Martinez a inscrit l’unique but des Kings, qui ont perdu six de leurs sept derniers matchs à domicile. Dustin Brown croyait avoir créé l’égalité avec 56,3 secondes à jouer, mais il avait frappé la rondelle au-dessus de la hauteur permise et le but a été annulé.

Jonathan Quick a stoppé 18 tirs.