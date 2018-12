FRISCO, Texas — Le circuit principal de la PGA quittera la Floride pour un projet de développement de 520 millions $US situé dans le secteur de Dallas et qui comprendra un hôtel de 500 chambres, un impressionnant palais des congrès et deux parcours de golf qui pourront accueillir des tournois majeurs.

La décision prise mardi survient après que le conseil municipal de Frisco ainsi que d’autres organismes gouvernementaux eurent offert des incitatifs pour sa réalisation. Le déménagement ne devrait pas avoir lieu avant l’été 2022, soit au moment où les deux parcours de golf seront mis en service, de même qu’un court parcours de neuf trous et un terrain de pratique.

Le premier tournoi à y être présenté sera le Championnat du circuit senior, en 2023.

En vertu de cette nouvelle entente, le Championnat de la PGA sera présenté sur l’un des deux nouveaux parcours en 2027 et 2034. Ce sera la première fois que ce tournoi majeur aura lieu dans le secteur de Dallas depuis que Jack Nicklaus a soulevé le premier trophée Wanamaker de sa carrière en 1963, au ‘Dallas Athletic Club’.

Le circuit principal de la PGA a aussi mentionné qu’il songeait à y établir son siège social pour la Coupe Ryder.

Le dernier tournoi majeur à être présenté au Texas a eu lieu en 1969, alors qu’Orville Moody a remporté l’Omnium des États-Unis au club de golf Champions de Houston. Le Texas était considéré comme étant trop chaud pour la tenue du Championnat de la PGA, mais ce problème a été résolu lorsque le circuit a décidé de déplacer ce tournoi majeur du mois d’août au mois de mai, à compter de 2019.

La PGA organisera deux Championnats du circuit senior et deux Championnats du circuit féminin sur ces nouveaux parcours pendant la décennie qui suivra leur ouverture, ainsi que cinq autres tournois, dont le Championnat des professionnels de clubs américains.