MONTRÉAL — L’attaquant français et international martiniquais Harry Novillo a conclu une entente de deux saisons, assortie d’une année d’option, avec l’Impact de Montréal, a annoncé le club par voie de communiqué mercredi.

Son acquisition sera cependant confirmée après la réception de son certificat de transfert international et son examen médical.

Cette embauche n’est pas surprenante, compte tenu que Novillo s’était entraîné avec l’Impact en septembre. À l’époque, l’entraîneur-chef Rémi Garde avait souligné que l’attaquant français était promis à une belle carrière, mais qu’il avait fait «beaucoup de bêtises, d’erreurs». Il semble donc que Novillo a convaincu Garde qu’il a la maturité et encore le talent nécessaire pour évoluer en MLS.

«C’est un joueur offensif doté d’une bonne technique qui lui permet de jouer à différents postes en attaque, a déclaré Garde par voie de communiqué mercredi. Ce sera un atout supplémentaire pour aider le collectif à atteindre nos objectifs.»

«Je suis vraiment très heureux de me joindre à l’Impact et j’accepte le défi en MLS avec beaucoup d’envie», a renchéri Novillo.

Ce dernier, qui est âgé de 26 ans, a récolté neuf buts et quatre passes décisives en 21 matchs, dont 20 départs, et 1 783 minutes de jeu avec Melbourne City, en A-League australienne. Il avait également marqué un but en deux matchs de la Coupe d’Australie.

Il s’était joint au club parent de Manchester City en mars 2015, marquant deux buts en huit matchs de saison régulière durant la deuxième moitié de saison, puis un but en deux titularisations lors des séries éliminatoires de la A-League.

Originaire de Lyon, il a été formé au COM de Saint-Fons, puis à l’Olympique lyonnais, faisant ses débuts professionnels en Ligue 1 le 7 août 2010 contre l’AS Monaco. Il a ensuite successivement été prêté à Le Havre FC et au Gazélec Ajaccio, deux clubs de Ligue 2, marquant un total de trois buts en 23 matchs.

Après un arrêt en Belgique, Novillo a rejoint Clermont en deuxième division française en juillet 2014, marquant deux buts en 12 matchs de saison régulière et deux buts en trois matchs de Coupe de la ligue.

Puis, au début de l’année 2018, il a évolué en première division malaisienne avec Johor Darul Ta’zim F.C..

Sur la scène internationale, Novillo a disputé deux matchs avec l’équipe nationale de la Martinique, face à Haïti et à la Jamaïque, lors de la Coupe caribéenne des nations de la CONCACAF en 2014. Il avait auparavant évolué avec l’équipe U19 de la France.