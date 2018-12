EAST RUTHERFORD, N.J. — La XFL a dévoilé l’identité des huit villes américaines dans lesquelles elle s’installera lors du lancement de sa première saison, en février 2020, mercredi.

Outre Los Angeles, la région métropolitaine de New York ainsi que Dallas, le commissaire et directeur exécutif de la XFL Oliver Luck a indiqué que des concessions seront établies à Houston, St. Louis, Seattle, Tampa et Washington. Le coup d’envoi de la saison sera donné lors du week-end du 8 et 9 février 2020.

La ligue de football créée par le propriétaire de la World Wrestling Entertainment Inc. (WWE) Vince McMahon sera cependant absente de nombreux lucratifs marchés américains dont Chicago, Philadelphie, San Francisco, Boston et Atlanta. Chaque équipe sera composée de 45 joueurs et disputera un calendrier régulier qui s’étalera sur 10 semaines.

La XFL espère offrir une expérience novatrice axée sur le public, comprenant des jeux rapides et un environnement convivial, qui sera disponible sur de multiples plateformes et encouragera la participation en temps réel des partisans.

La ligue de M. McMahon a survécu pendant un an, en 2001, avant d’être dissoute.