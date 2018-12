NASHVILLE — Les Jaguars de Jacksonville sont rapidement tombés de leur nuage, eux qui étaient à une victoire d’une première participation au Super Bowl en janvier dernier et qui occupent le dernier rang de la section Sud de l’Association américaine 11 mois plus tard.

Les Titans du Tennessee voudront éviter de les rejoindre parmi les équipes ayant participé aux éliminatoires l’hiver dernier et qui rateront la danse cette saison. Les deux équipes croiseront le fer jeudi.

«Nous ne voulons pas que ça se produise, a dit l’ailier défensif des Titans Jurrell Casey. Nous voulons les garder en queue de peloton dans la section. D’un autre côté, nous ne devons pas nous inquiéter avec ça. Nous avons nos propres préoccupations parce que nous ne connaissons pas la meilleure des campagnes non plus.»

Les Titans (6-6) ont dû effacer un retard de 16 points pour vaincre les Jets de New York 26-22 dimanche dernier et mettre fin à une série de deux revers. Les Titans auront vraisemblablement besoin de gagner tous leurs matchs d’ici la fin de la saison, en plus de recevoir un peu d’aide puisqu’on retrouve quatre équipes entre eux et le deuxième laissez-passer supplémentaire donnant accès aux éliminatoires dans l’Association américaine.

Pour leur part, les Jaguars (4-8) ne sont pas encore mathématiquement éliminés après avoir freiné à sept leur série de défaites grâce à un gain de 6-0 face aux Colts d’Indianapolis le week-end dernier. Cody Kessler a maintenant un départ d’expérience avec l’équipe derrière le centre et le porteur de ballon Leonard Fournette sera de retour après avoir purgé une suspension. Cependant, les Jaguars ont perdu leurs trois derniers duels face aux Titans, et cinq de leurs six dernières confrontations.

«Trois fois de suite? Wow! Nous devons nous présenter sur le terrain et nous assurer de la victoire, a dit le secondeur des Jaguars Telvin Smith. C’est sur quoi nous nous concentrons.»

Le retour de Fournette devrait aider les Jaguars puisqu’il sera plus reposé que les autres joueurs. De plus, les Titans ont accordé 281 et 156 verges de gains au sol lors de leurs deux derniers matchs.

«Fournette devrait avoir encore plus de puissance dans les jambes et j’espère qu’il nous fournira l’étincelle nécessaire pour gagner», a dit le plaqueur des Jaguars Calais Campbell.

Les Jaguars devront aussi freiner le quart des Titans Marcus Mariota, qui a connu du succès au sol contre eux. Mariota a amassé 135 verges de gains par la course lors de la série de trois gains des Titans face aux Jaguars, incluant 51 dans la victoire de 9-6 des siens lors de la troisième semaine d’activités cette saison. Mariota a également mené les Titans au chapitre des verges de gains au sol le week-end dernier face aux Jets avec 43, en plus d’accumuler 282 verges de gains par la voie des airs.

«C’est un énorme défi, a reconnu le demi de coin des Jaguars Jalen Ramsey. Vous devez assurer votre couverture pendant encore plus longtemps parce qu’il étire les jeux avec ses jambes. Leurs receveurs sont capables d’improviser pour aider leur quart et ça complique notre travail.»

Les Titans ont gagné 14 de leurs 17 derniers matchs à domicile.