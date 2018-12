VANCOUVER — Le patineur artistique canadien Keegan Messing connaît une année bien remplie avec de nombreuses compétitions, de l’amour et même une catastrophe naturelle.

«Honnêtement, c’est une année un peu folle», a dit le jeune homme âgé de 26 ans.

Messing a pris le 12e rang aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang en février dernier, a demandé sa copine en mariage au sommet d’une montagne en octobre et a survécu à un tremblement de terre qui a secoué l’Alaska la semaine dernière.

Tout ça n’a toutefois pas ébranlé Messing avant la Finale du Grand Prix ISU de patinage artistique, cette semaine, à Vancouver.

«C’est la finale. Nous n’avons pas à nous qualifier pour quoi que ce soit d’autre. Il n’y a pas de pression, a-t-il dit. Nous pouvons aller sur la glace, divertir la foule et quitter avec le sourire au visage.»

Messing n’était d’abord pas inscrit à l’événement, mais ses résultats sur le circuit Grand Prix cet automne lui ont permis de se classer premier sur la liste d’appel en cas de forfait.

Il a finalement obtenu une place quand le champion olympique en titre Yuzuru Hanyu, du Japon, a dû se retirer en raison d’une blessure à une cheville.

«Je suis sincèrement déçu qu’il ne soit pas là, a dit Messing. Vous voulez toujours éviter les blessures et nous travaillons tous très fort pour être au sommet de notre art.»

Malgré l’absence de Hanyu, la compétition sera relevée chez les hommes. Le médaillé d’argent à Pyeongchang Shoma Uno, du Japon, et le champion du monde en titre Nathan Chen, des États-Unis, seront les têtes d’affiche.

Messing sera toutefois le seul Canadien à participer aux compétitions. Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, en couple, et Piper Gilles et Paul Poirier, en danse, ont notamment été incapables de se qualifier.

«Nous avons tous le potentiel pour nous qualifier, mais nous sommes tous arrivés un peu à court», a noté Messing.

Messing a connu un automne bien rempli, remportant notamment l’or au Trophée Nebelhorn, en Allemagne, en septembre.

Il a ensuite obtenu l’argent aux Internationaux Patinage Canada en octobre, seulement deux jours après s’être fiancé.

Messing a aussi connu quelques bas au cours de la saison, incluant une cinquième place lors d’un événement du circuit Grand Prix en Russie, en novembre. Il a toutefois noté que son corps avait eu de la difficulté à récupérer après 31 heures de déplacement.

Le détenteur de la double citoyenneté canado-américaine a aussi eu droit à une surprise la semaine dernière. Il était chez lui à Anchorage, en Alaska, quand le sol s’est mis à trembler. Messing a saisi sa fiancée et ils se sont placés sous un cadre de porte pendant que les objets tombaient au sol autour d’eux.

Si le tremblement de terre de 7,0 à l’échelle de Richter a détruit de nombreux édifices et routes dans la région, la maison de Messing a résisté aux vibrations. Même la patinoire qu’il a construite dans sa cour n’a pas été endommagée.

«Nous avons été chanceux», a-t-il reconnu.

Sur la glace, Messing continue de travailler sur un élément en particulier: le quadruple lutz. Il continue de le réussir à l’entraînement, mais il n’y est toujours pas parvenu lors d’une compétition.

Il espère enfin le réussir cette semaine à Vancouver, alors qu’il continuera à gérer ses émotions et sa concentration.

«Ça fait 23 ans que je patine. Mon corps sait comment gérer tout ça, a dit Messing. C’est un sport très technique et votre corps doit être à 100 pour cent pour réussir tous ces sauts un peu ridicules. À la fin, c’est une question de sensation à chaque moment.»