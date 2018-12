SAN JOSE, Calif. — Joe Thornton a accumulé trois mentions d’aide, Martin Jones a effectué 39 arrêts et les Sharks de San Jose ont vaincu les Hurricanes de la Caroline 5-1, mercredi.

Timo Meier a récolté un but et deux aides, lui qui avait raté les trois dernières rencontres des siens en raison d’une blessure au haut du corps. Joe Pavelski, Marcus Sorensen, Barclay Goodrow et Tomas Hertl ont aussi touché la cible pour les Sharks, qui ont gagné un deuxième match de suite après avoir traversé une séquence de quatre revers. Kevin Labanc a amassé deux aides.

Lucas Wallmark a été l’unique buteur des Hurricanes, qui ont perdu leurs trois derniers matchs. Curtis McElhinney a cédé cinq fois contre 23 tirs.

Le centre des Hurricanes Jordan Staal a quitté la rencontre à mi-chemin en troisième période et n’est pas revenu au jeu en raison d’une blessure au haut du corps.

Thornton a contribué aux trois derniers buts des Sharks et il totalise maintenant 1038 aides en carrière, soit deux de moins que Marcel Dionne (1040) au 10e rang dans l’histoire de la LNH.