BOSTON — Le lanceur Nathan Eovaldi demeurera avec les Red Sox de Boston après avoir accepté un contrat de quatre ans d’une valeur globale de 68 millions $ avec les champions de la Série mondiale.

Un droitier de 28 ans qui a subi deux opérations de type Tommy-John, Eovaldi est passé des Rays de Tampa Bay aux Red Sox de Boston le 25 juillet.

Il a affiché un dossier de 3-3 et une moyenne de points mérités de 3,33 lors du dernier droit de la saison régulière.

Il a notamment effectué quatre départs contre les Yankees de New York et présenté une fiche de 2-0 avec une moyenne de 0,39. Il a battu les Yankees lors du troisième match de la série de section de la Ligue américaine, concédant un point en sept manches.

En six sorties en matchs éliminatoires, incluant deux à titre de partant, Eovaldi a affiché un dossier de 2-1 et une moyenne de 1,61. Il a limité les frappeurs adverses à une moyenne de ,185, amassé 16 retraits sur des prises et concédé trois buts sur balles.

Il est devenu un joueur autonome après la Série mondiale.