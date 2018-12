ROUYN-NORANDA, Qc — Le capitaine Rafaël Harvey-Pinard s’est offert un tour du chapeau en plus d’obtenir une mention d’aide et il a guidé les Huskies de Rouyn-Noranda à un gain de 6-3 aux dépens du Phoenix de Sherbrooke dans l’un des deux matchs au calendrier de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Peter Abbandonato, avec un doublé, et Patrik Hrehorcak ont également contribué à la victoire des Huskies.

Dominés en première moitié du match, les Huskies ont pris l’ascendant lorsque Abbandonato a réduit l’écart à 3-2 avec son premier but de la soirée à 15:12 du deuxième engagement pendant un avantage numérique. Et Harvey-Pinard a permis aux siens de retraiter au vestiaire sur une bonne note en créant l’égalité avec neuf secondes à la période.

La troisième période a été l’affaire des Huskies. Abbandonato a d’abord offert l’avance 4-3 en désavantage numérique sur une passe de Harvey-Pinard. Ce dernier a ensuite réussi le but d’assurance et complété sa soirée de travail en marquant dans filet désert.

Oliver Okuliar, Bobby Dow et Patrick Guay ont réussi les buts du Phoenix.

Remparts 1 Islanders 3

À Charlottetown, les Islanders ont marqué trois buts sans riposte en deuxième période et ils ont vaincu les Remparts de Québec 3-1.

La victoire permet aux Islanders de rejoindre les Mooseheads de Halifax au cinquième rang du classement général.

Les deux formations totalisent 39 points, mais les Islanders ont joué 28 matchs, un de plus que leurs rivaux néo-écossais.

Après une première période sans but, les Islanders ont frappé dès la 25e seconde du deuxième vingt grâce au 10e but de Keith Geston en avantage numérique. À peine trois minutes plus tard, Daniel Hardie inscrivait le premier de ses deux buts, l’autre ayant été marqué avec sept minutes à écouler en deuxième.

Les Islanders ont largement dominé lors de ce deuxième vingt, avec 18 tirs vers Dereck Baribeau contre seulement six pour les Remparts.

Pierrick Dubé (8e) a répliqué en troisième période pour la troupe de Patrick Roy.