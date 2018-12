PHILADELPHIE — Seth Jones a inscrit son deuxième but du match après 10 secondes de jeu en prolongation et les Blue Jackets de Columbus ont vaincu les Flyers de Philadelphie 4-3, jeudi.

Cam Atkinson a remis à Jones dans l’enclave et Jones a déjoué le gardien Anthony Stolarz d’un tir par-dessus son épaule gauche. Les Blue Jackets ont ainsi tourné la page sur une gênante défaite de 9-6 encaissée aux mains des Flames de Calgary, mardi.

Brandon Dubinsky et Boone Jenner ont aussi touché la cible pour les Blue Jackets, tandis qu’Atkinson a récolté au moins un point dans un 12e match d’affilée.

Sergei Bobrovsky avait accordé huit buts sur 26 tirs dans la défaite face aux Flames et le double récipiendaire du trophée Vézina s’est racheté en stoppant 23 tirs pour porter sa fiche contre son ancienne équipe à 12-3-1.

Travis Sanheim a marqué deux buts en troisième période et Claude Giroux a récolté un but et une aide pour les Flyers, qui disputaient un premier match depuis l’embauche de Chuck Fletcher comme directeur général. Fletcher a été nommé lundi, en relève à Ron Hextall.

Stolarz a effectué 26 arrêts.