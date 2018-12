VANCOUVER — Elias Pettersson a marqué sur son premier tir de pénalité dans la LNH et les Canucks de Vancouver ont mis fin à une série de quatre défaites en battant les Predators de Nashville 5-3, jeudi.

L’arbitre a accordé un tir de punition à Pettersson avec 71 secondes à faire en deuxième période, après que Mattias Ekholm eut fait trébucher l’attaquant recrue en échappée. Pettersson s’est ensuite présenté lentement devant le gardien Pekka Rinne, qu’il a habilement déjoué avec des feintes rapides au dernier moment.

Le but du Suédois âgé de 20 ans portait la marque à 4-1. Pettersson, qui a aussi obtenu une aide, domine les recrues du circuit avec 14 buts et 25 points.

Bo Horvat et Jake Virtanen ont récolté chacun un but et une aide pour les Canucks, qui n’ont que deux victoires à leurs 14 dernières sorties (2-10-2).

Alex Edler, en avantage numérique, et Loui Eriksson ont aussi touché la cible pour les Canucks. Antoine Roussel a amassé deux aides et Jacob Markstrom a repoussé 26 tirs.

Ryan Hartman, Colton Sissons et Matt Irwin ont répliqué pour les Predators, qui avaient gagné leurs deux parties précédentes. Rinne, qui effectuait un sixième départ d’affilée, a accordé quatre buts sur 25 tirs avant de céder sa place à Juuse Saros pour le dernier tiers. Saros a cédé une fois contre cinq lancers.