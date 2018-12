TOMASZOW MAZOWIECKI, Pologne — Le Canada a décroché la médaille de bronze en poursuite féminine par équipes, vendredi, à la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste de Tomaszow Mazowiecki, en Pologne.

La formation canadienne, formée d’Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann, d’Ottawa, et de Keri Morrison, de Burlington, en Ontario, ont remporté la petite finale en trois minutes et 5,7 secondes contre les Pays-Bas. L’ex-patineuse de courte piste Valérie Maltais, de Saguenay, a aussi obtenu un disque de bronze, à titre de réserviste. Le Japon a remporté la compétition en 3:02,49, devant la Russie en 3:04,10.

Il s’agissait d’une deuxième médaille en autant de compétitions pour les représentantes de l’unifolié, après leur conquête de l’argent il y a deux semaines à la Coupe du monde de Tomakomai, au Japon.

Du côté masculin, Antoine Gélinas-Beaulieu, de Sherbrooke, Jordan Belchos, de Toronto, et Ted-Jan Bloemen, de Calgary, ont fini au pied du podium de la poursuite par équipes. L’épreuve a été remportée par le Japon, devant la Norvège et la Russie, dans l’ordre.