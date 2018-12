COPPER MOUNTAIN, Colo. — La skieuse acrobatique canadienne Cassie Sharpe a gagné l’argent à la première Coupe du monde de la saison, vendredi.

Sharpe, de Comox, en Colombie-Britannique, a obtenu un pointage de 90,50 pour inscrire son meilleur résultat en carrière à Copper Mountain.

L’Estonienne Kelly Sildaru s’est imposée avec un score de 93,00, tandis que l’Américaine Brita Sigourney est montée sur la troisième marche du podium en vertu d’une note de 88,00.

Rachel Karker, d’Erin, en Ontario, a terminé en quatrième position avec un pointage de 86,00.

Sharpe a gagné l’or en demi-lune aux Jeux olympiques de Pyeongchang en février et a couronné sa saison sur le circuit de la Coupe du monde avec une victoire en France le printemps dernier. Âgée de 26 ans, Sharpe a remporté deux autres étapes de la Coupe du monde la saison dernière, en plus d’ajouter une médaille d’or du Dew Tour et une de bronze des X Games à sa collection.