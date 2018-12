NAPLES, Fla. — Trois duos de golfeurs ont remis une carte de 59 (moins-13) pour s’emparer du premier rang du Shootout QBE, vendredi, au club de golf Tiburon.

Les équipes composées de Bryson DeChambeau et Kevin Na, Brian Harman et Patton Kizzire ainsi que Graeme McDowell et Emiliano Grillo ont dominé la première ronde, qui se disputait sous le format de la meilleure position de balle selon les duos.

Harman-Kizzire et Grillo-McDowell ont réussi un oiselet lors des trois derniers trous du parcours pour se hisser au sommet du classement tandis que DeChambeau et Na ont inscrit un aigle au 14e fanion, une normale-5 de 578 verges.

La joueuse de la LPGA Lexi Thompson et Tony Finau accusent deux coups de retard derrière les meneurs grâce à une ronde de 61. Ils partagent le quatrième échelon avec les paires de golfeurs Charley Hoffman et Gary Woodland ainsi que Charles Howell III et Luke List.

Les champions en titre de l’événement, Steve Stricker et Sean O’Hair, ont joué 62 pour pointer en septième position, à égalité avec Harold Varner III et Bubba Watson.

Les équipes disputeront la deuxième ronde, samedi, sous le format de coups en alternance alors que la ronde finale, dimanche, se déroulera sous la formule de la meilleure balle.