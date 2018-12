BELLEVILLE, Ont. — Rudolfs Balcers a inscrit deux buts et deux aides, Logan Brown l’a appuyé avec un but et trois aides et les Senators de Belleville ont profité de la générosité des gardiens du Rocket de Laval pour l’emporter 7-2, vendredi.

Jack Rodewald et Paul Carey ont ajouté chacun un but et une aide, tandis que Daniel Ciampini et Stefan Elliott ont aussi touché la cible pour les Senators (11-12-1). Marcus Hogberg a effectué 18 arrêts.

Jake Evans et Nikita Jevpalovs ont récolté chacun un but et une aide pour le Rocket (8-14-3), qui a encaissé un troisième revers d’affilée.

Étienne Marcoux a commencé la rencontre devant le filet du Rocket, mais il a été remplacé par Michael McNiven après le troisième but des Senators à 3:18 du deuxième vingt. McNiven n’a guère fait mieux, accordant trois autres buts sur six tirs avant la fin de l’engagement.

Marcoux est revenu défendre la cage du Rocket en troisième période et a cédé une quatrième fois. En tout, Marcoux a accordé quatre buts sur 12 lancers, alors que les Senators ont inscrit sept buts sur seulement 18 lancers.

Les Senators ont profité de leurs deux occasions en avantage numérique, tandis que le Rocket a été 0-en-3.

Le Rocket reprendra le collier samedi, quand il rendra visite aux Marlies de Toronto.