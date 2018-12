NEW YORK — D’Angelo Russell a inscrit 29 points, dont six en prolongation, et les Nets de Brooklyn ont mis fin à une série de huit défaites en battant les Raptors de Toronto 106-105, vendredi.

Les Nets avaient aussi perdu leurs 12 derniers duels face aux Raptors. Ils ont finalement battu l’équipe de la Ville reine pour une première fois depuis le 3 avril 2015.

Jarrett Allen a donné les devants aux Nets en réussissant un panier avec un peu plus d’une minute à jouer, le seul panier réussi par un joueur des Nets autre que Russell en prolongation.

Kawhi Leonard a récolté 32 points pour les Raptors, qui ont vu Fred VanVleet rater un panier de trois points sur le dernier tir du match.