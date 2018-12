BOISBRIAND, Qc — Joseph Veleno a été à l’origine de la remontée des siens et les Voltigeurs de Drummondville ont défait l’Armada de Blainville-Boisbriand 6-3, vendredi soir, pour retrouver le chemin de la victoire.

Veleno a récolté deux buts et trois assistances et il a permis aux Voltigeurs d’effacer un retard de 3-0 en première période. Invité au camp d’Équipe Canada junior, le premier choix des Red Wings de Detroit a amassé 28 points, dont 11 buts, à ses huit dernières parties.

Outre Veleno, Gregor MacLeod a lui aussi connu une belle soirée de travail. Le vétéran de 20 ans des Voltigeurs a touché la cible deux fois en plus d’ajouter une aide.

Maxime Comtois et Xavier Simoneau ont aussi inscrit un but pour la troupe de Drummondville. La veille, les hommes de Steve Hartley avaient vu leur séquence de six triomphes prendre fin.

Joël Teasdale, avec deux buts et une assistance, et Alexander Katerinakis, avec un but et une aide, se sont occupé de l’attaque de l’Armada, qui a encaissé un deuxième revers de site.

Olivier Rodrigue a pu savourer la victoire même s’il a alloué trois buts en 17 tirs pour les Voltigeurs. Emile Samson a été bombardé de 44 lancers devant le filet de l’Armada.

Sea Dogs 2 – Mooseheads 10

Seulement trois joueurs des Mooseheads de Halifax n’ont pas obtenu au moins un point et l’équipe a écrasé les Sea Dogs de Saint-Jean 10-2.

Les Mooseheads ont donné le ton dès la deuxième minute de jeu et ils ont inscrit sept buts sans riposte pour signer une troisième victoire consécutive.

Patrick Kyte et Samuel Asselin ont tous les deux touché la cible deux fois pour les Mooseheads. Denis Toner, Jordan Maher, Jake Ryczek, Benoit-Olivier Groulx, Arnaud Durandeau et Antoine Morand ont aussi enfilé l’aiguille une fois chacun.

Nicolas Deakin-Poot et Jérémie Jacob ont offert la timide réplique des Sea Dogs, qui croupissent au dernier rang du classement général de la LHJMQ.

Le gardien des Mooseheads Alexis Gravel n’a eu besoin que de 23 arrêts pour enregistrer une 15e victoire cette saison. À l’autre bout de la patinoire, Mikhail Denisov a amorcé la rencontre, mais il a été chassé après avoir alloué cinq buts en 16 tirs. En relève, Tommy DaSilva a bloqué 10 des 15 lancers dirigés vers lui.

Islanders 4 – Wildcats 3

Daniel Hardie a dénoué l’impasse à mi-chemin en troisième période et les Islanders de Charlottetown ont vaincu les Wildcats de Moncton 4-3.

Hardie a complété la mise en scène de Pierre-Olivier Joseph pour marquer son 19e filet de la campagne. Les Islanders sont restés invaincus en temps réglementaire à leurs 10 dernières sorties.

Keith Getson a récolté un but et une aide pour les vainqueurs. Kevin Gursoy et Lukas Cormier ont aussi noirci la feuille de pointage une fois.

Jonathan Aspirot a fait bouger les cordages deux fois pour les Wildcats, qui ont encaissé un troisième revers consécutif. L’espoir au prochain repêchage de la LNH Jakob Pelletier a aussi marqué dans l’affrontement.

Matthew Welsh a réalisé 20 arrêts, mais il en a fait assez pour guider les Islanders vers la victoire. Du côté des Wildcats, Francis Leclerc a stoppé 30 rondelles dans la défaite.

Titan 2 – Screaming Eagles 4

Declan Smith a inscrit le but vainqueur et il a ajouté une mention d’assistance, aidant les Screaming Eagles du Cap-Breton à battre le Titan d’Acadie-Bathurst 4-2.

Les Screaming Eagles tiraient de l’arrière 2-1 en troisième période, mais ils ont enfilé l’aiguille trois fois en 6:20 pour rester invaincus en temps régulier à leurs neuf dernières parties.

Brooklyn Kalmikov a aussi amassé un but et une aide tandis qu’Ian Smallwood et Isiah Campbell ont complété la marque pour la formation du Cap-Breton.

Les défenseurs Noah Dobson et Michal Ivan ont permis au Titan de se donner une priorité d’un but, mais ce fut insuffisant pour mettre fin à une série de cinq défaites.

Le gardien William Grimard a obtenu une assistance pour les Screaming Eagles, mais il a surtout signé un cinquième gain de suite grâce à seulement 10 arrêts. Mark Grametbauer a bien fait pour le Titan, bloquant 35 lancers, mais il a subi un 15e échec cette saison.

Saguenéens 3 – Foreurs 2

Jesse Sutton a réussi le but victorieux en fin de deuxième période et les Saguenéens de Chicoutimi sont venus à bout des Foreurs de Val-d’Or 3-2.

Tirant de l’arrière 3-1 en troisième période, les Foreurs ont tenté une remontée, réduisant l’écart et dominant 13-4 au chapitre des tirs, mais la défensive des visiteurs a tenu le coup.

Sutton et Justin Ducharme ont tous les deux conclu la rencontre avec un but et une mention d’aide. Théo Rochette a aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Saguenéens.

Jacob Gaucher et Julien Tessier ont trouvé le fond du filet en avantage numérique pour les Foreurs, qui se sont inclinés pour une cinquième partie consécutive.

Zachary Bouthillier n’a cédé que deux fois en 31 tirs pour les Saguenéens tandis que Jonathan Lemieux a donné trois buts en 27 lancers.

Océanic 9 – Cataractes 1

Jimmy Huntington s’est amusé en obtenant cinq points, dont un but, et l’Océanic de Rimouski a corrigé les Cataractes de Shawinigan 9-1.

Les Cataractes ont été dans le coup pendant une douzaine de minutes, mais l’Océanic s’est distancé en marquant huit buts de suite.

Olivier Garneau a enregistré un tour du chapeau, Dmitry Zavgorodniy a amassé deux buts et une aide alors que Jordan Lepage, Carson MacKinnon et Jason Imbeault ont touché la cible une fois chacun.

Valentin Nussbaumer a été l’auteur de la seule réussite des Cataractes, qui venait de gagner un premier match après deux défaites.

Carmine-Anthony Pagliarulo a repoussé 16 des 17 tirs dirigés vers lui pour l’Océanic. Antoine Coulombe a alloué sept buts en 31 tirs avant d’être remplacé par Lucas Fitzptrick, qui a donné deux buts sur neuf lancers.

67’s 1 – Olympiques 2

Jeffrey Durocher a fait bouger les cordages à 11:47 du troisième vingt et les Olympiques de Gatineau ont eu raison des 67’s d’Ottawa 2-1.

Il s’agissait du premier de deux affrontements entre ces rivaux naturels en raison de leur proximité, même si les 67’s évoluent dans la Ligue de l’Ontario.

Durocher s’est aussi fait complice du premier but des Olympiques, inscrit par Giordano Finoro. Maxim Trépanier a préparé les deux filets des siens.

Tye Felhaber a marqué pour les 67’s, qui trônent au sommet du classement général de la Ligue de l’Ontario.

Tristan Bérubé a connu un très bon départ devant la cage des Olympiques et il a réalisé 34 arrêts. Son vis-à-vis chez les 67’s, Cedrick Andree, a repoussé 22 rondelles.

Tigres 1 – Drakkar 7

Ivan Chekhovich a réussi un tour du chapeau et le Drakkar de Baie-Comeau s’est défait facilement des Tigres de Victoriaville par la marque de 7-1.

Chekhovich a accentué son avance au sommet des meilleurs marqueurs du circuit Courteau. Il a touché la cible 28 fois cette saison.

Shawn Element, Jordan Martel, Nathan Légaré et Brendan St. Louis ont ajouté un but chacun pour le Drakkar, qui a devancé les Wildcats de Moncton au sommet de l’Association Est.

Les Tigres avaient pourtant pris les devants 1-0 grâce à Jordan Brière, mais l’équipe n’a pas poursuivi sur sa lancée par la suite.

Kyle Jessiman a bloqué seulement 13 tirs pour mener le Drakkar vers un deuxième gain de suite. Fabio Iacobo a stoppé 22 lancers et il s’est fait montrer la porte de sortie aux profits de Philippe Gaudreault, qui n’a effectué qu’un arrêt pour les Tigres.