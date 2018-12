EDMONTON — Leon Draisaitl a obtenu deux buts et une mention d’aide, Connor McDavid a ajouté un but et trois assistances et les Oilers d’Edmonton ont écrasé le Wild du Minnesota 7-2, vendredi soir.

Ryan Nugent-Hopkins, Zack Kassian, Alex Chiasson et Darnell Nurse ont aussi fait bouger les cordages pour les Oilers, qui ont gagné cinq de leurs six dernières parties.

Marcus Foligno et Nino Niederreiter ont répliqué pour le Wild, qui a perdu cinq de ses six derniers matchs.

Cam Talbot a réalisé 31 arrêts pour les Oilers et il a signé deux victoires de suite après s’être incliné à ses six derniers départs.

Devan Dubnyk a alloué trois buts en six tirs et il a été chassé du filet du Wild. Alex Stalock s’est amené en relève et il a bloqué 22 rondelles.

Les Oilers ont pris le contrôle de cette rencontre dès les neuf premières minutes de jeu. Draisaitl, Nugent-Hopkins et McDavid ont enfilé l’aiguille pour propulser leur équipe en avant 3-0. La troupe de Ken Hitchcock n’a plus été embêtée par la suite.