MONT-TREMBLANT, Qc — C’est à midi samedi qu’est donné le départ de la 18e édition du 24h Tremblant, dans les Laurentides.

Cette année encore, plus de 3600 skieurs, marcheurs et coureurs feront vibrer la Station Mont-Tremblant avec un seul objectif en tête: fracasser l’objectif d’amasser quatre millions $ pour la cause des enfants malades ou défavorisés.

Le record établi l’an dernier est de 3,9 millions $.

L’événement qui regroupe 400 équipes prendra fin à midi dimanche.

Plusieurs personnalités et ambassadeurs du 24h Tremblant seront présents, notamment Marie-Mai, Erik Guay, Alexandre Bilodeau, Alexandre Despatie, Phil Roy, Pierre Bruneau et Paul Doucet.