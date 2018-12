VAL D’ISÈRE, France — L’Autrichien Marcel Hirscher a encore dominé samedi en Coupe du Monde, remportant un slalom géant par 1,18 seconde.

Le septuple champion en titre du classement général a protégé son avantage en première manche, laissant Henrik Kristoffersen deuxième.

Kristoffersen a terminé deuxième derrière Hirscher lors de sept slaloms géants, notamment aux Jeux olympiques de Pyeongchang, depuis décembre dernier.

Matts Olsson a pris le troisième rang, à 1,31 seconde.

Hirscher a atteint le podium lors de toutes les courses de slalom géant depuis octobre 2016, y compris les titres mondiaux et olympiques remportés dans cette période.

C’était sa soixantième victoire en carrière en Coupe du monde, et il pourrait en obtenir une autre si on retirait un gain à Stefan Luitz lors du slalom géant de Beaver Creek, dimanche dernier.

Luitz a utilisé un masque à oxygène entre deux manches. La Fédération internationale de ski enquête, même si l’inhalation d’oxygène n’est pas interdite par l’Agence mondiale antidopage. Luitz a terminé 30e et dernier samedi.

Tommy Ford, des États-Unis, a obtenu son meilleur résultat en carrière avec une sixième place.

Erik Read de Calgary a terminé 12e. Au cours de la première manche, il s’est positionné en 26e place, ce qui lui a permis de débuté la deuxième manche parmi les premiers. Il s’est maintenu en première position pour une longue période en deuxième manche.

«Je savais que j’allais devoir me battre en fin de semaine surtout à cause des conditions de neige et des accumulations sur le parcours, a dit Read. Ma première manche était un bon défi, la neige était plus molle et agressive que ce qu’on connait du parcours de Val d’Isère, et j’ai eu de la misère à trouver mon rythme. Mais lors de ma deuxième manche, je suis sorti du portillon de départ et j’ai essayé de mettre tout en lien d’en haut jusqu’en bas et je suis très content de ma journée.»

Trevor Philp de Calgary ne s’est pas qualifié pour la deuxième manche, tandis que l’Ontarien Morgan Megarry n’a pas terminé la première manche.