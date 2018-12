JOHANNESBOURG, Afrique du Sud — Louis Oosthuizen est de retour en tête à l’Omnium de l’Afrique du Sud grâce à un 67, samedi, prenant une avance de trois coups dans sa quête d’un premier titre à la maison.

Oosthuizen a éclipsé Charl Schwartzel, qui compte lui aussi une victoire en tournoi d’envergure.

Oosthuizen avait cédé les commandes en deuxième ronde, se trouvant alors à deux coups du sommet.

Vainqueur de l’Omnium britannique en 2010, Oosthuizen montre un total de 199, soit 14 coups sous la normale.

Schwartzel, champion du Tournoi des maîtres en 2011, est parmi le trio à 202, après un 72. Madalitso Muthiya (71) et Matt Wallace (68) sont également dans cette impasse.

«Je joue bien sur les verst depuis un bout de temps déjà, a dit Oosthuizen. Il reste quand même 18 trous. Je dois juste y aller un coup à la fois.»

Oosthuizen a inscrit six oiselets et deux bogeys. Schwartzel a signé un seul oiselet, en plus de perdre deux coups à ses trois premiers trous.