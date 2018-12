TOMASZOW MAZOWIECKI, Pologne — Trois athlètes canadiens en longue piste – Heather McLean, Laurent Dubreuil et Antoine Gélinas-Beaulieu – ont réussi un top 10 à la Coupe du monde de patinage de vitesse, samedi.

McLean, de Winnipeg, a enregistré son meilleur classement de la saison dans une épreuve du 500 m, prenant la septième place du 500 m en 38,682.

«J’ai passé cette saison à reconstruire lentement mon approche envers l’entraînement et les courses, a déclaré McLean. Je suis très fière de mon 500 m (samedi), et j’ai hâte aux autres courses cette saison».

Dubreuil, de Lévis, a affiché un temps de 35,344 au 500 m, terminant neuvième.

«C’était une course correcte, a commenté Dubreuil. C’est le départ qui me manque en ce moment. Avec plus de vitesse sur le départ, mon premier tour serait meilleur et par la suite, j’aurais plus d’élan. Je vais peut-être pouvoir espérer des médailles si j’améliore mon départ.

«La semaine prochaine, je vais essayer de corriger techniquement quelques points, mais c’est vraiment physique, a ajouté Dubreuil. Ça va être physiquement que je vais pouvoir gagner du terrain durant le mois et demi qui nous sépare des Championnats du monde. C’est ça que ça va me prendre pour avoir une chance de médaille, ce qui est mon but cette saison.»

Gélinas-Beaulieu, de Sherbrooke, a inscrit un temps de 1:48,919 au 1500 m, ce qui lui a valu la huitième place.

«Ma course s’est vraiment bien déroulée, a t-il confié. Ma lame a piqué au premier virage mais par la suite, j’ai pu prendre de la vitesse et la garder.»

Les Canadiens ont également bien fait dans les courses du groupe B. Quatre athlètes ont mérité un top 3, ce qui donne accès au groupe A en vue de la Coupe du monde de la fin de semaine prochaine, aux Pays-Bas.

Marsha Hudey, de la Saskatchewan, a terminé au premier rang du 500 m, tandis que Kaylin Irvine, de Calgary, y a fini troisième.

Ivanie Blondin d’Ottawa a fini première du 1500 m , tandis que Gilmore Junio de Calgary a obtenu la deuxième place au 500 m.