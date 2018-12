PARIS — Les Canadiennes feront partie du groupe E avec le Cameroun, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas lors du Mondial de soccer féminin en France, l’an prochain.

Les Américaines, championnes en titre, seront de nouveau dans le même groupe que la Suède.

Le tirage au sort répartissant les 24 équipes se déroulait samedi.

Les États-Unis, la Suède, la Thaïlande et le Chili forment le groupe F.

La Coupe du monde débutera avec les Françaises opposées aux Sud-Coréeennes, le 7 juin.

Le parcours du Canada va démarrer le 10 juin contre le Cameroun, à Montpellier. Le deuxième match de l’unifolié sera disputé le 15 juin contre la Nouvelle-Zélande, à Grenoble. Le dernier match de phase de groupes du Canada aura lieu le 20 juin à Reims, contre les Néerlandaises.

«Nous sommes enthousiastes et nous avons vraiment hâte au tournoi, a dit Kenneth Heiner-Moller, l’entraîneur des Canadiennes. Plusieurs équipes peuvent gagner cette compétition et le Canada figure certainement parmi celles-ci. Nous avons confiance et nous avons montré que nous pouvons battre les meilleures au monde. Nous allons maintenant nous concentrer à nous pousser et à nous mettre au défi en première moitié de 2019, en préparation pour le Mondial.»

En 2015, au Canada, les Américaines ont triomphé en remportant la finale 5-2 contre le Japon, grâce notamment à un tour du chapeau de Carli Lloyd.

Le Canada a obtenu sa place pour 2019 en battant le Panama 7-0 en demi-finale du Championnat féminin de la CONCACAF, en octobre.

Le meilleur résultat du Canada à l’événement a été une quatrième place, en 2003. Il y a quatre ans, le pays s’est incliné lors des quarts de finales.

Les sections en vue de la Coupe du monde 2019 de soccer féminin:

Groupe A: France, Corée du Sud, Norvège, Nigéria.

Groupe B: Allemagne, Chine, Espagne, Afrique du Sud.

Groupe C: Australie, Italie, Brésil, Jamaïque.

Groupe D: Angleterre, Écosse, Argentine, Japon.

Groupe E: Canada, Cameroun, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas.

Groupe F: États-Unis, Thaïlande, Chili, Suède.