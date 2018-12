LOS ANGELES — Derek Forbort a récolté un but et une aide, Jonathan Quick a effectué 29 arrêts et les Kings de Los Angeles ont défait les Golden Knights de Vegas 5-1, samedi.

Il s’agissait seulement de la sixième fois en 30 matchs cette saison que les Kings inscrivaient quatre buts ou plus. Ils ont égalé leur sommet au chapitre des buts cette saison.

Les Kings ont signé deux victoires à leurs cinq dernières sorties et ils occupent le dernier rang de la LNH au chapitre des points (23) et des buts marqués (65).

Nikita Scherbak, à son premier match de la saison et dans l’uniforme des Kings, Matt Luff, Jeff Carter et Nate Thompson ont aussi enfilé l’aiguille pour les vainqueurs. Jake Muzzin s’est fait complice de deux filets des siens.

Oscar Lindberg a fait bouger les cordages pour les Golden Knights, qui avaient gagné sept de leurs huit dernières parties. Marc-André Fleury a repoussé 20 rondelles dans la défaite.