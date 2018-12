DÉTROIT — Matt Martin a dénoué l’impasse en début de troisième période et les Islanders de New York sont venus de l’arrière pour battre les Red Wings de Detroit 3-2, samedi soir.

Les Islanders tiraient de l’arrière 2-0 au terme du premier engagement, mais ils ont remonté la pente grâce à des buts de Casey Cizikas, Ryan Pulock et Martin.

Justin Abdelkader et Niklas Kronwall avaient permis aux Red Wings de prendre les devants.

Le but vainqueur est survenu quand le joueur des Red Wings Luke Witkowski n’a pas été en mesure de maîtriser la rondelle. Celle-ci s’est rendue jusque sur la lame de bâton de Martin, positionné devant le filet, et il a marqué son quatrième but de la campagne.

Thomas Greiss a ajouté la victoire à sa fiche grâce à 23 arrêts devant le filet des Islanders. Son vis-à-vis chez les Red Wings, Jonathan Bernier, a cédé trois fois devant 19 lancers.