BOSTON — David Krejci a obtenu un but et une mention d’aide et les Bruins de Boston ont mis fin à une série de trois revers en ayant raison des Maple Leafs de Toronto 6-3, samedi soir.

Krejci, qui a inscrit le but d’assurance, a devancé Cam Neely au 10e rang de l’histoire des Bruins au chapitre des points. Il en a récolté 592 en 798 matchs.

Jakob Forsbacka-Karlsson, David Backes, Ryan Donato, Torey Krug et Danton Heinen ont aussi trouvé le fond du filet pour les Bruins.

Jaroslav Halak a stoppé 29 lancers pour signer une neuvième victoire cette saison.

Auston Matthews, Travis Dermott et Andreas Johnsson ont répliqué pour les Maple Leafs, qui avaient amassé au moins un point à leurs six dernières sorties.

Le gardien des Maple Leafs Frederik Andersen a été chassé de la rencontre en troisième période après avoir permis six buts en 28 tirs. Il a amorcé l’affrontement avec un dossier de 11-1-0 et une moyenne de buts alloués de 2,08 en carrière contre les Bruins.