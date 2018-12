GLENDALE, Ariz. — Lukas Radil a dénoué l’impasse avec 5:47 à faire en troisième période en marquant son premier but dans la LNH et les Sharks de San Jose ont tenu le fort pour finalement avoir le dessus 5-3 sur les Coyotes de l’Arizona, samedi soir.

À son sixième match de la saison, Radil a surpris Adin Hill en effectuant un tir du revers pour remettre les Sharks sur la bonne voie, alors que l’équipe venait de bousiller une avance de 3-0.

Joe Pavelski, Logan Couture, Evander Kane et Tomas Hertl ont également fait scintiller la lumière rouge pour aider les Sharks à signer un quatrième gain consécutif. Aaron Dell, qui s’amenait devant le filet pour la première fois depuis le 28 novembre, a repoussé 17 tirs.

Brad Richardson a récolté un but et une aide, alors que Nick Schmaltz et Richard Panik ont complété la marque pour les Coyotes. Hill a stoppé 28 rondelles. Après une séquence de quatre victoires, les Coyotes ont encaissé deux revers d’affilée.

Le sixième but de Panik a nivelé la marque 3-3, à 5:45 du troisième engagement.