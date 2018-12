CALGARY — Oliver Kylington a inscrit son premier but dans la LNH et a mis la table pour le but gagnant et les Flames de Calgary se sont emparés du premier rang de l’Association de l’Ouest en vertu d’un gain de 5-2 aux dépens des Predators de Nashville, samedi soir.

Garnet Hathaway a mis fin au suspense en brisant l’égalité de 2-2, à 6:03 de la troisième période, lorsqu’il a dévié le tir de la pointe de Matthew Tkachuk. Kylington, une recrue de 21 ans, a obtenu l’autre aide sur la séquence.

Sean Monahan, Alan Quine, avec son premier but dans l’uniforme des Flames, et Elias Lindholm, dans un filet désert, ont également enfilé l’aiguille pour les Flames (19-9-2), qui ont remporté un cinquième match d’affilée. La formation de Calgary s’est emparée du premier rang de l’Ouest en surclassant les Predators d’un point. Johnny Gaudreau a récolté deux mentions d’assistance et Lindholm a obtenu deux points pour poursuivre sa séquence fructueuse. En six matchs, il a amassé sept points.

Mike Smith a repoussé 25 rondelles pour élever sa fiche personnelle à 11-7-1. Le gardien de 36 ans a signé une sixième victoire d’affilée après un départ en dents de scie qui l’avait relégué au poste de gardien substitut.

Le gardien de second plan des Predators, Juuse Saros, a effectué 20 arrêts, alors que Pekka Rinne profitait d’une soirée de congé.

Colton Sissons et Craig Smith ont offert la réplique chez les Predators (19-10-1). Les Preds n’ont remporté aucun de leurs six derniers duels sur la route (0-5-1).