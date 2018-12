ST-MORITZ, Suisse — Mikaela Shiffrin a remporté une troisième épreuve de la Coupe du Monde de ski alpin en huit jours, dimanche, battant Petra Vlhova lors de la finale du slalom parallèle.

Shiffrin avait un retard à mi-chemin, ayant heurté une porte, mais elle a corrigé le tir pour s’imposer par 0,11 seconde.

La 48e victoire en carrière de la star américaine était sa troisième victoire consécutive. Elle a aussi prévalu lors du super-G de samedi à St-Moritz, et aussi lors de celui de Lake Louise, le week-end dernier.

«Je ne suis pas imbattable, a dit Shiffrin, voulant tempérer. Mais j’étais tellement excitée après ma victoire de samedi que j’avais de la misère à me concentrer.»

Après une récolte de 100 points de plus, elle en compte plus du double du total de sa rivale la plus proche, Michelle Gisin, de la Suisse.

Shiffrin ne participera pas à une descente et un super-G à Val Gardena, en Italie, voulant se préparer sur un slalom et un slalom géant les 21 et 22 décembre, à Courchevel.

Vlhova a remporté sa demi-finale par deux centièmes de seconde devant Wendy Holdener de la Suisse, une triple médaillée en Olympiade.

Celle-ci a pris la troisième place, au détriment de l’Autrichienne Katharina Liensberger.

Une nouvelle formule de course parallèle a débuté avec une course de qualification en matinée, qui a permis aux 32 skieuses les plus rapides de participer aux huitièmes de finale en après-midi.

Shiffrin a d’abord été jumelée à Laurence St-Germain du Canada, qualifiée 32e, dans une course à deux manches. Le meilleur temps combiné est passé aux tours suivants, où il y avait une seule manche.

La Suédoise Frida Hansdotter, médaillée d’or en slalom à Pyeongchang, a alors été éliminée par Holdener.

L’Ontarienne Erin Mielzynski a terminé en septième position.

«Les courses en parallèle sont très excitantes, autant pour les coureurs que les spectateurs, a dit la native de Brampton, âgée de 28 ans. Nous n’étions pas sûres à quoi s’attendre. C’était dur de remonter la piste pour notre prochaine manche, et nous ne savions pas combien de temps nous avions durant les pauses.

«Le parcours n’était pas difficile en tant que tel, c’était très amusant et excitant. Je suis heureuse que mes départs se soient améliorés. J’ai acquis de l’expérience en vue des futures épreuves par équipes, les événements urbains et les courses de slalom parallèle.»

Roni Remme, elle aussi de l’Ontario, a manqué une porte en huitièmes de finale et a fini 14e, huit rangs devant St-Germain, de Saint-Ferréol-les-Neiges.