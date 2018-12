LANDOVER, Md. — Saquon Barkley a récolté 170 verges par la course, incluant un touché de 78 verges, Eli Manning a lancé trois passes de touché et les Giants de New York ont écrasé les Redskins de Washington 40-16, dimanche.

Barkley a dominé la défensive des Redskins grâce à une moyenne de 12,1 verges par course. Il est devenu la première recrue des Giants à dépasser le cap des 1000 verges au sol en une saison et il a établi un record pour une recrue grâce à son 13e touché de la saison.

Barkley, le deuxième choix au total lors du dernier repêchage de la NFL, a ajouté quatre attrapés pour des gains de 27 verges.

Manning a complété 14 de ses 22 passes pour un total de 197 verges. Il a guidé les Giants (5-8) vers une avance de 34-0 à la demie avant que la recrue Kyle Lauletta prenne le relais au quatrième quart. Sterling Shepard, Bernie Fowler et Russell Shepard ont saisi les passes payantes de Manning.

Les Giants ont marqué au moins 40 points dans un match pour une première fois depuis le 1er novembre 2015 et ils ont gagné quatre de leurs cinq dernières sorties.

En l’absence d’Alex Smith, les Redskins se sont tournés vers Mark Sanchez comme quart partant. Sanchez a lancé deux interceptions, dont une de Curtis Riley qu’il a ramenée pour un touché.

Sanchez, qui effectuait un premier départ dans la NFL depuis 2015, a réussi six de ses 14 passes pour des gains de 38 verges. Il n’a complété aucune passe de plus de 10 verges.

Les Redskins (6-7) ont perdu une quatrième partie de suite et ils ont vu leurs chances de participer aux séries diminuer considérablement.