SAINT-LOUIS — Brock Boeser a enregistré un tour du chapeau, Elias Pettersson a récolté cinq points et les Canucks de Vancouver ont écrasé les Blues de St. Louis 6-1, dimanche.

Pettersson a amassé un but et quatre assistances pour les Canucks, qui ont gagné deux matchs de suite pour une première fois depuis une séquence de trois gains entre le 29 octobre et le 2 novembre.

Pettersson, qui mène toutes les recrues de la LNH au chapitre des buts, des aides et des points, avait inscrit cinq points à sa fiche le 2 novembre, contre l’Avalanche du Colorado.

Bo Horvat et Nikolay Goldobin ont aussi enfilé l’aiguille pour la formation de Vancouver, qui revendiquait un dossier de 2-10-2 à ses 14 dernières parties. Jacob Markstrom a effectué 22 arrêts pour porter à 10-9-3 sa fiche cette saison.

Jordan Kyrou a réussi son premier but en carrière dans la LNH, privant Markstrom d’un blanchissage alors qu’il restait 11:55 à écouler au troisième vingt.

Jake Allen a stoppé trois des six tirs dirigés vers lui et il a été remplacé par Chad Johnson, qui a bloqué 12 rondelles. Allen avait obtenu un premier blanchissage cette saison, vendredi, contre les Jets de Winnipeg.