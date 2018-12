NAPLES, Fla. — Patton Kizzire et Brian Harman ont réussi un aigle au 17e trou pour remporter le Shootout QBE par un coup, dimanche.

Kizzire et Harman ont remis une carte de 61 (moins-11) lors de la ronde finale, jouée sous le format de la meilleure balle, et ils ont montré un pointage cumulatif de moins-30 sur le parcours du club de golf Tiburon.

Après une ronde de 59, sous le format de la meilleure balle aux yeux des golfeurs, et une deuxième ronde de 66, sous la formule modifiée des coups en alternance, Kizzire et Harman ont finalement devancé Graeme McDowell et Emiliano Grillo par un coup.

McDowell et Grillo ont bouclé le parcours en 62 coups, réussissant sept oiselets consécutifs au cours des trous 11 à 17.

Les équipes composées de Gary Woodland et Charley Hoffman (63), Kevin Na et Bryson DeChambeau (62) ainsi que Luke List et Charles Howell III (61) ont conclu le tournoi à égalité au troisième échelon, à moins-28.

List et Howell ont notamment réussi deux aigles sur le neuf de retour.

Kizzire et Harman mettront la main sur une bourse de 422 500 $ US.

La joueuse de la LPGA Lexi Thompson et son coéquipier Tony Finau ont signé une carte de 65 pour terminer en septième position, à moins-23.