DRUMMONDVILLE, Qc — Nicolas Guay en a fait voir de toutes les couleurs aux gardiens des Cataractes en enfilant quatre buts et les Voltigeurs de Drummondville se sont moqué de la formation de Shawinigan, l’emportant 10-1, dimanche après-midi.

Les Voltigeurs ont ainsi mis la main sur leur septième victoire en huit matchs. Durant cette séquence, Drummondville a eu le dessus 62-21 face à ses adversaires et a inscrit six buts ou plus lors des sept victoires.

Guay a complété son tour du chapeau entièrement en deuxième période et a ajouté un cinquième point à sa fiche, se faisant complice du but de Dawson Mercer, à 5:10 de la seconde période.

Après avoir encaissé le premier but à mi-chemin en première période, les hommes de Steve Hartley ont mis la machine en branle dès la première minute de la période médiane, le premier but de Nicolas Beaudin — qui en a obtenu un deuxième quelques instants plus tard.

Dawson Mercer a également récolté deux buts et une mention d’aide, alors que Nicholas, Girouard, Pavel Koltygin, et Zavier Bernard ont obtenu un but et une aide. Joseph Veleno a ajouté trois mentions d’aide.

Daniel Moody a aidé son équipe à l’emporter après avoir concédé le premier but. Il a toutefois bloqué les 16 autres rondelles dirigées vers lui.

Anthony Imbeault a été le seul joueur des Cataractes à s’inscrire au pointage.

Lucas Fitzpatrick a été remplacé par Antoine Coulombe devant le filet des Cataractes après avoir concédé 6 buts en 24 tirs. Coulombe a par la suite fait face à 27 lancers.

Mooseheads 2 Islanders 1

Arnaud Durandeau a dénoué l’impasse en enfilant l’aiguille à 8:36 de la troisième période pour mener les Mooseheads d’Halifax vers un gain de 2-1 contre les Islanders de Charlottetowns.

Les Mooseheads ont ainsi comblé un déficit de deux buts pour être en mesure de l’emporter.

Après avoir accordé un but en huit tirs au premier engagement, Alexis Gravel s’est imposé face aux 31 tirs des Islanders au cours des 40 dernières minutes de jeu pour laisser la chance aux Mooseheads de remonter le pointage.

Samuel Asselin a égalé la marque à mi-chemin en période médiane pour les Mooseheads.

Hunter Drew avait donné les devants aux locaux, en profitant d’un avantage numérique en première période.

Matthew Welsh a de son côté effectué 28 arrêts dans la défaite.

Sea Dogs 2 Wildcats 6

Mika Cyr a été le premier et le dernier des Wildcats à trouver le fond du filet et la formation de Moncton a défait les Sea Dogs de Saint-Jean 6-2é

Cyr n’a pas manqué de temps et a enfilé l’aiguille à 5:03 du premier engagement, avant d’inscrire le dernier des locaux, à 17:35. Il s’est également fait complice d’un autre but des siens.

Jeremy McKenna a lui aussi réussi son doublé dans la victoire. Jakob Pelleter a récolté un but et trois mentions d’aide, alors que Kyle Foreman a complété la marque. Tristan DeJong a pour sa part obtenu trois aides.

Francis Leclerc a repoussé 27 des 29 rondelles dirigées vers lui.

Michael Campoli et Anthony Boucher, au troisième engagement, ont touché la cible pour les Sea Dogs.

Mikhail Denisov a pour sa part arrêté 29 rondelles dans la défaite.

Foreurs 2 Armada 1

Julien Tessier a brisé l’égalité en enfilant le but gagnant à 3:40 en troisième période et les Foreurs de Val-d’Or ont infligé un revers de 2-1 à l’Armada de Blainville-Boisbriand.

L’Armada a perdu les services de son gardien Émile Samson.

Samson a été obligé de céder sa place à Gabriel Waked devant le filet après être entré en contact avec un joueur des Foreurs en deuxième période. Il avait alors 12 arrêts à sa fiche. Waked a par la suite cédé à une reprise en neuf tirs.

Alexandre Couture a donné les devants 1-0 aux Foreurs, en avantage numérique, à 7:10 de la première période.

Peyton Hoyt a remis les compteurs à zéro avant que les deux équipes ne retraitent au vestiaire pour le premier entracte, alors que l’Armada bénéficiait de l’avantage d’un homme.

Le gardien de l’Armada Émile Samson a été obligé de céder sa place à Gabriel Waked devant le filet après être entré en contact avec un joueur des Foreurs en deuxième période. Il avait alors 12 arrêts à sa fiche.

Gabriel Waked a par la suite cédé à une reprise en neuf tirs.

Jonathan Lemieux a stoppé 38 des 39 lancers pour les Foreurs.

Saguenéens 0 Huskies 6

Alex Beaucage a fait scintiller la lumière rouge à deux reprises en plus de récolter une mention d’aide, Zachary Émond a été parfait en 17 tirs et les Huskies de Rouyn-Noranda ont écrasé les Saguenéens de Chicoutimi 6-0.

Peter Abbandonato a obtenu un but et deux mentions d’assistance, alors que Pierre-Olivier Bourgeois, Rfaël Harvey-Pinard et Tyler Hinam ont également noirci la feuille de pointage.

De l’autre côté de la patinoire, Alexis Shank a été débordé devant la cage des Saguenéens, faisant face à 48 tirs et sept avantages numériques. Les Huskies ont cependant été en mesure de capitaliser que sur un seul d’entre eux.