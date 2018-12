HANGZHOU, Chine — Chad le Clos, quadruple médaillé olympique, a révélé qu’il apporte son soutien à une nouvelle compétition planifiée qui inciterait les meilleurs nageurs à s’opposer à leur propre fédération internationale.

Le Clos affirme que la Ligue internationale de natation (SL) «bénéficiera d’une nouvelle approche dynamique pour la natation.»

L’ISL appartient à des intérêts privés et échappe au contrôle de la FINA et vise à décerner des bourses plus importantes.

Les organisateurs ont annulé une compétition de natation à Turin, en Italie, lorsque la FINA a menacé de suspendre les compétiteurs.

En réponse, trois nageurs, dont la Hongroise Katinka Hosszu, ont engagé une procédure antimonopole contre la FINA devant un tribunal californien.

Dans un gazouillis sur Twitter, Le Clos se dit «tellement déçu que notre sport ne soit pas ouvert aux changements» et «inquiet pour l’avenir.»

La vedette sud-africaine a alimenté le différend avant de disputer les championnats du monde en petit bassin de la FINA.