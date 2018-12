TORONTO — Corey Chamblin est le nouvel entraîneur-chef des Argonauts de Toronto, équipe qu’il a aidée à gagner la coupe Grey en 2017 à titre de coordonnateur à la défense.

Chamblin, âgé de 41 ans, a passé la dernière campagne avec l’Université de l’Arkansas, à titre d’instructeur des demis défensifs et responsable du contrôle de la qualité.

Il succède à Marc Trestman, congédié à l’issue d’une saison au cours de laquelle les Argonauts ont compilé une fiche de 4-14.

Celui qui a également dirigé les Roughriders de la Saskatchewan de 2012 à 2016 devient ainsi le 44e entraîneur-chef de la formation torontoise. Le natif de Birmingham, en Alabama, avait été nommé entraîneur de l’année dans la LCF en 2013, saison couronnée par une victoire à la Coupe Grey.

Sous sa gouverne, l’unité défensive des Argos avait vu six de ses membres sélectionnés au sein de l’équipe d’étoiles de l’Est et avait terminé à égalité du circuit Ambrosie avec 50 sacs.

Avant de devenir entraîneur avec les le club de Francfort, en NFL Europe, puis les Blue Bombers de Winnipeg, les Stampeders de Calgary et les Tiger-Cats de Hamilton, Chamblin a joué quelque six saisons avec six formations de la NFL et le Fire du Rhin, en NFL Europe.

Les Argos ont perdu neuf de leurs 10 derniers matchs cette saison, en plus d’être blanchis à l’étranger (0-9). Trestman avait été embauché en février 2017. Il a compilé une fiche de 15-23 à la tête des Argos.