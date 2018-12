SAINT-LOUIS — Les Blues de St. Louis, qui traversent une période difficile, ont soumis le nom du gardien réserviste Chad Johnson au ballottage et rappelé Jordan Binnington pour le remplacer.

Les Blues ont placé Johnson au ballottage après avoir rappelé Binnington et cédé l’attaquant Sammy Blais au Rampage de San Antonio dans la Ligue américaine.

Johnson présente un palmarès de 2-6-0, une moyenne de 3,54 et un taux d’arrêts de 88,4 pour cent en 10 présences cette saison.

Les Blues avaient conclu une entente avec Johnson, un vétéran de 32 ans, d’un an pour 1,75 millions $ US pour remplacer Carter Hutton et agir comme réserviste à Jake Allen.

Les Blues ont perdu 10 de leurs 14 dernières rencontres et ils occupent l’avant-dernier rang dans l’Association Ouest avec 24 points. L’entraîneur Mike Yeo a été congédié le mois dernier et il a été remplacé par Craig Berube sur une base intérimaire.