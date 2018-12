HALIFAX — Lorsque les joueurs des Mooseheads de Halifax ont lacé leurs patins pour la première fois, il s’agissait d’un véritable pari pour cette équipe.

C’était le premier club de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à s’installer dans les Maritimes, et la ville venait de perdre sa concession de la Ligue américaine de hockey.

Mais les Mooseheads ont été un succès instantané et aujourd’hui, 25 ans et une équipe de basketball professionnelle plus tard, Halifax est courtisée à la fois, non seulement par la LCF, mais également par des équipes majeures de soccer et de crosse.

Les amateurs de sport aspirent à plus de divertissements sportifs dans la plus grande ville de l’Atlantique — où les grues font partie du paysage urbain avec un secteur de la construction florissant, un marché de l’emploi vigoureux, une forte croissance démographique et un marché de l’immobilier en plein essor.

On s’interroge toutefois quant à savoir si une ville de 400 000 habitants — même pour une capitale régionale — peut soutenir autant d’équipes.

«Il n’y a que très peu de revenus disponibles, estime Moshe Lander, économiste des sports à l’Université Concordia.

«Plus vous avez des équipes dont les saisons se chevauchent, plus elles risquent de se cannibaliser les unes les autres.»

Même les plus enthousiastes partisans sportifs partagent cette préoccupation.

«En tant qu’amateur de sport, j’espère que tout fonctionne, a déclaré Bruce Rainnie, président et chef de la direction du Temple de la renommée sportive de la Nouvelle-Écosse.

«Mais avec toutes les options disponibles pour votre dollar de divertissement sportif, vous devez simplement vous demander s’il y a un point de rupture.»

Les équipes ne seront pas seulement en compétition pour les amateurs et leurs portefeuilles, mais aussi pour les commanditaires.

Des projets en l’air

Les équipes sportives de la ville incluent déjà les Mooseheads et le club de basketball des Hurricanes de Halifax, et l’offre pourrait être bientôt augmentée par du soccer professionnel, de la crosse et éventuellement du football de la LCF — sans oublier plusieurs équipes universitaires de premier plan.

Le club de soccer des Wanderers HFX doit se joindre à la Première Ligue canadienne à sa première saison en 2019, et une nouvelle équipe de la Ligue nationale de crosse — une relocalisation des Knighthawks de Rochester de l’État de New York — jouera potentiellement au Scotiabank Center sous un nouveau nom, sans doute les Privateers de Halifax à partir de décembre prochain.

Maritime Football — le groupe à l’origine des Schooners de l’Atlantique — tente d’obtenir une concession de la Ligue canadienne de football à Halifax, une proposition qui repose sur la construction d’un nouveau stade de 24 000 places.

Les équipes se bousculeront pour obtenir l’appui financier d’entreprises aux poches profondes pour les aider à couvrir les dépenses, des uniformes aux salaires des joueurs.

La multiplication soudaine des équipes sportives dans la région pourrait se traduire par une concurrence féroce pour obtenir les dollars des entreprises.

«Cela vous amène à vous gratter la tête et à vous demander s’il y aura de la place pour chacune d’entre elles, a reconnu Mark Raymond, vice-doyen des études à la Sobey School of Business de l’Université Saint Mary’s à Halifax.

«Quand on pense aux Maritimes en général ou à la Nouvelle-Écosse, il n’y a vraiment que quelques grandes entreprises.»

Il a ajouté que les entreprises seront intéressées à pénétrer de nouveaux marchés par le biais de partenariats sportifs, ainsi que de «rester au centre des préoccupations» des clients.

«Il y a aussi un sentiment de responsabilité d’entreprise, de redonner à la communauté», a mentionné Raymond.

Néanmoins, le nombre limité d’entreprises — des télécoms et des banques aux concessionnaires automobiles et aux chaînes d’épicerie — prêtes à parrainer des sports dans la ville signifie que les équipes pourraient être confrontées à un bras de fer pour séduire les entreprises.

«La grande préoccupation concerne les entreprises, a soutenu Don Mills, président du conseil et chef de la direction de Corporate Research Associates, acteur de premier plan des efforts déployés pour amener une nouvelle équipe de la Ligue nationale de basketball au Canada — les Hurricanes de Halifax — après les Rainmen de Halifax. qui ont fait faillite en 2015.

«Il n’y a pas beaucoup d’argent à dépenser.»

Contrairement à certaines équipes, il est d’avis qu’une équipe de la LCF attirerait un plus grand nombre de commanditaires.

Engagement de la communauté

Les Hurricanes — à leur quatrième saison — poursuivent leur croissance, mais ils n’ont toujours pas atteint le seuil de la rentabilité, souligne Mills.

Si les Mooseheads continuent de vivre «une période de lune de miel», les Hurricanes ont du mal à convaincre plus de 2000 spectateurs à assister à leurs matchs, a déclaré Rainnie.

«Jusqu’à présent, la seule chose qui a vraiment fonctionné ici, c’est celle des Mooseheads de Halifax.»

Mais Rainnie a reconnu qu’une équipe de soccer pourrait probablement prospérer à Halifax — une ville où la population immigrante grandissante tend à se rallier derrière ce sport — et que la crosse gagne rapidement en popularité chez les jeunes.

«Je suis extrêmement optimiste à propos du soccer, a déclaré Rainnie, ajoutant que «la crosse est un sport canadien profondément enraciné, doté d’un caractère physique et d’une grande visibilité.»

Il ajoute que le succès d’une équipe dépend de plus en plus de l’engagement de la communauté et de la volonté des joueurs à s’impliquer auprès des jeunes.

En dépit des inconnues, Mills affirme que la multiplication d’équipes professionnelles de sport renforce le statut de Halifax sur la scène nationale.

«C’est le début d’une magnifique nouvelle ville, a-t-il conclu.

«Nous faisons l’envie pour notre qualité de vie… nous allons être la ville la plus sympa au pays dans 10 ou 20 ans.»