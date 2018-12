VANCOUVER — DeVone Claybrooks est le nouvel entraîneur-chef des Lions de la Colombie-Britannique.

L’ex-coordonnateur défensif des Stampeders de Calgary remplace Wally Buono, qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison après une carrière de 46 ans dans la Ligue canadienne.

Claybrooks a passé sept ans au sein du personnel d’instructeurs des Stampeders, dont quatre comme responsable de la ligne défensive, et il a remporté la coupe Grey avec l’équipe le mois dernier.

La défensive des Stampeders a accordé le moins de points au sein de la ligue à ses trois saisons comme coordonnateur de la défensive.

L’Américain de 41 ans a également eu une carrière de joueur comme plaqueur défensif dans la NFL, la LCF et en Europe.

«Après avoir rencontré (le directeur général des Lions, Ed Hervey) longuement au cours des derniers jours, je suis ravi d’avoir l’occasion d’être à la tête du personnel d’entraîneurs des Lions avec comme priorité de remporter un titre de la Coupe Grey, a confié Claybrooks dans le communiqué de l’équipe.

«Je suis également extrêmement reconnaissant à John Hufnagel (le directeur général) et à Dave Dickenson (l’entraîneur-chef) des Stampeders, qui m’ont donné l’occasion d’entreprendre ma carrière d’instructeur peu de temps après la fin de celle de joueur. Leur confiance en mes compétences m’a conduit où je suis aujourd’hui.»

Claybrooks a connu une frayeur quant à sa santé au début de l’année, lorsqu’il a été conduit à l’hôpital et on lui a plus tard diagnostiqué le diabète.

Il aurait également été interviewé à Toronto pour le poste d’entraîneur-chef, que les Argonautes ont finalement comblé en embauchant Corey Chamblin, lundi.

«Depuis quelques années, DeVone fait l’objet de l’attention de plusieurs équipes et je crois qu’il est le meilleur candidat pour diriger notre équipe, a expliqué Hervey. Après des heures de réunions et de discussions, je sais qu’il est l’entraîneur idéal pour mener à bien ce qui va devenir une nouvelle ère de succès ici en Colombie-Britannique.»