LAS VEGAS — Le voltigeur étoile Andrew McCutchen et les Phillies de Philadelphie auraient conclu un pacte de trois saisons et 50 millions $ US, selon ce qu’a appris l’Associated Press.

L’entente, qui inclurait une clause d’option à la discrétion du club pour 2022, est conditionnelle à ce que McCuthcen subisse avec succès des examens médicaux.

Choisi pour participer au match des étoiles de 2011 à 2015, McCutchen a passé neuf campagnes avec les Pirates de Pittsburgh avant d’être échangé aux Giants de San Francisco l’hiver dernier. Il est passé aux Yankees de New York le 31 août. Il a frappé pour ,255 avec 20 circuits et 65 points produits en 155 matchs en 2018.

En carrière, le vétéran de 32 ans a conservé des moyennes de ,287/,378/,481 avec 223 circuits et 790 points produits.