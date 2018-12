TORONTO — Christine Sinclair a été élue Joueuse de soccer de l’année au Canada pour la 14e fois.

Sinclair a mérité ce titre à l’issue d’un vote mené auprès d’entraîneurs et de journalistes canadiens.

L’athlète de 35 ans originaire de Burnaby en Colombie-Britannique, a marqué le but victorieux dans le match qui a permis au Canada de se qualifier en vue de la Coupe du monde en France l’année prochaine. De plus, elle a mené le Canada pour la 15e fois en 19 ans avec une récolte de huit buts et deux mentions d’aide en 12 parties sur la scène internationale.

En carrière, Sinclair a inscrit 177 buts en 274 présences avec l’équipe du Canada.

Au niveau des clubs, Sinclair a joué chacune des 2160 minutes des Thorns de Portland qui ont terminé au deuxième rang dans la Ligue nationale de soccer féminin. Elle a amassé neuf buts et s’est classée troisième dans la ligue avec six aides.

Les Thorns ont participé à la grande finale de la ligue.

Le lauréat chez les hommes sera connu mercredi.