BOSTON — Brad Marchand a fait bouger les cordages à deux reprises et a obtenu une mention d’aide et les Bruins de Boston ont inscrit quatre buts en deuxième période pour vaincre les Coyotes de l’Arizona 4-3, mardi soir.

Les Coyotes menaient 2-0 avant que les Bruins inscrivent quatre buts en cinq minutes. Danton Heinen et David Pastrnak ont amorcé le festival offensif en enfilant l’aiguille à 22 secondes d’intervalle. Marchand a par la suite permis aux Bruins de prendre les devants deux minutes plus tard et a creusé l’écart 4-2 avant que les deux équipes retraitent au vestiaire pour le deuxième entracte.

Tuukka Rask a bloqué 30 tirs pour les Bruins, qui ont mis la main sur une troisième victoire d’affilée. C’est la 14e fois de suite que les Bruins battent les Coyotes. Pastrnak a également amassé deux mentions d’assistance et David Krejci s’est fait complice de trois buts des siens.

Nick Schmaltz et Nick Cousins ont touché la cible à 40 secondes d’écart pour permettre aux Coyotes de prendre les devants 2-0 lors des 20 premières minutes de jeu. Darcy Kuemper a réalisé 22 arrêts pour les Coyotes.

Le but de Michael Bunting a réduit l’avance des Bruins 4-3, avec cinq minutes à faire au second engagement. Les Coyotes ont profité d’un revirement à mi-chemin en troisième période, mais sans succès.

Les visiteurs ont retiré leur gardien alors qu’il restait 75 secondes à faire, mais n’ont obtenu qu’un seul tir au but.