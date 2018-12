COLUMBUS, Ohio — Jake Virtanen a brisé l’égalité avec moins de deux minutes à écouler au temps réglementaire et Jacob Markstrom a stoppé 34 rondelles pour aider les Canucks de Vancouver à vaincre les Blue Jackets de Columbus 3-2 mardi soir.

Elias Pettersson a été crédité d’un but après que la rondelle eut donné sur son patin, ce qui permettait aux Canucks d’égaler le score 2-2 avec 3:04 à jouer. Virtanen a trouvé le fond du filet seulement 78 secondes plus tard.

Josh Leivo a également marqué pour les Canucks, qui viennent de gagner leurs trois dernières parties après avoir subi 12 revers en 13 rencontres.

Seth Jones et Oliver Bjorkstrand ont inscrit les filets des Blue Jackets et Joonas Korpisalo a bloqué 22 tirs pour les Blue Jackets, perdants de quatre de leurs cinq dernières sorties. Ils ont également perdu leurs trois dernières rencontres à domicile.

Jones a obtenu le premier but du match après seulement 47 secondes de jeu et le but suivant est venu en troisième période quand Leivo a égalé le score à 8:11. Moins de deux minutes plus tard, Bjorkstrand redonnait l’avance aux Blue Jackets.