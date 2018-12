BUFFALO, N.Y. — Jeff Skinner a fait scintiller la lumière rouge en avantage numérique à 1:49 de la période de prolongation pour couronner la remontée des Sabres de Buffalo, qui sont venus à bout des Kings de Los Angeles, 4-3, mardi soir.

Skinner a inscrit son 21e but de la saison, un sommet chez les Sabres, huit secondes avant la fin de la pénalité décernée à Oscar Fantenberg pour avoir retenu.

Jack Eichel a récolté un but et une mention d’assistance et les Sabres ont comblé un déficit de 3-1. La formation de Buffalo a ainsi mis un terme à sa séquence de 0-3-2 qui a suivi la série de 10 victoires d’affilée.

Johan Larsson et Zemgus Girgensons se sont également portés à la marque du côté des Sabres, qui affichent un rendement de 6-7-2 lorsqu’ils tirent de l’arrière après deux périodes. Linus Ullmark a repoussé 26 tirs.

Jake Muzzin a trompé la vigilance de Ullmark en plus de se faire complice d’un but et Adrian Kempe et Matt Luff ont également trouvé le fond du filet chez les Kings, qui ont récolté une fiche de 2-5-1 à leurs huit derniers matchs.